В Польше коррупционный "визовый скандал": среди фигурантов - экс-замглавы МИД

Польская прокуратура в четверг сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Визовый скандал" начался еще на прошлой неделе, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

Выяснилось, что Вавжик распорядился упростить визовый режим для временных работников из около 20 стран – прежде всего Ближнего и Дальнего Востока.

На бумаге речь шла о привлечении иностранных работников, но, по данным СМИ, фактически десятки тысяч мигрантов попали в Европу через "международные компании по рекрутингу" – якобы именно они стояли за схемой.

СМИ также утверждают, что уволенный замглавы МИД Польши в ручном режиме рассылал польским консульствам письма с именами тех, кому нужно было выдавать визы.

Пресса описывает один из таких случаев: группа индийцев, выдавая себя за съемочную группу Боливуда, смогла въехать в Польшу, заплатив по 25-40 тысяч долларов за человека. Схема также охватила Гонконг, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Сингапур, Филиппины и Катар.

Издание обнаружили и другие возможные случаи коррупции со стороны Вавжика: по некоторым данным, он якобы блокировал назначения руководителей диппредставительств, чтобы устроить своего протеже Якуба Осайду послом в Исландии.

Национальная прокуратура Польши в четверг сообщила, что в рамках расследования "визового скандала" семь фигурантов получили обвинения, а трое из них – были временно арестованы. Деталей о фигурантах следствие не разглашает, но уточняет, что они "не занимали руководящих должностей в Министерстве иностранных дел".

Польский президент Анджей Дуда, комментируя "визовый скандал", ограничился лишь утверждением, что "по крайней мере часть информации, появляющейся в СМИ, не соответствует действительности", и призвал к объективности в освещении расследования.

Напомним, ранее на этой неделе Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции согласно плану реформ президентского органа после коррупционного скандала, известного как "Катаргейт".