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Нідерланди передадуть Україні набори ДНК для ідентифікації викрадених дітей

П'ятниця, 15 вересня 2023, 10:54

Нідерланди передадуть Україні набори для тестування ДНК, щоб допомогти ідентифікувати дітей, викрадених Росією.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, у четвер оголосила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

Брюїнс Слот зустрілася з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем і уповноваженою президента з прав дитини Дар’єю Герасимчук у Гаазі, щоб обговорити викрадення українських дітей, які здійснює Кремль. Їх супроводжували кілька українських дітей, які були викрадені Росією і згодом звільнені.

"З моменту вторгнення в Україну Росія вже викрала тисячі українських дітей. Ця цілеспрямована політика Росії є безпрецедентно жорстокою та руйнує сім’ї", – заявила під час зустрічі Брюїнс Слот.

Допомога є частиною ширшого проєкту, який було започатковано, щоб допомогти Україні створити базу даних ДНК, аби полегшити ідентифікацію та подальше возз’єднання викрадених дітей із їхніми родинами.

Проєкт також спрямований на допомогу в зборі доказів викрадень, оскільки Україна продовжує документувати та розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією. Вона отримує підтримку в цьому починанні від Міжнародного кримінального суду, що базується в Гаазі.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, організаторки масових депортацій.

Напередодні Європарламент звернувся до Міжнародного кримінального суду із закликом видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка за депортації українських дітей.

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