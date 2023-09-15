Нидерланды передадут Украине наборы ДНК для идентификации похищенных детей
Нидерланды передадут Украине наборы для тестирования ДНК, чтобы помочь идентифицировать детей, похищенных Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, в четверг объявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
Брюинс Слот встретилась с Ууполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом и уполномоченным президента по правам ребенка Дарьей Герасимчук в Гааге, чтобы обсудить похищения украинских детей, которые осуществляет Кремль. Их сопровождали несколько украинских детей, которые были похищены Россией и впоследствии освобождены.
"С момента вторжения в Украину Россия уже похитила тысячи украинских детей. Эта целенаправленная политика России является беспрецедентно жестокой и разрушает семьи", – заявила во время встречи Брюинс Слот.
Помощь является частью более широкого проекта, который был начат, чтобы помочь Украине создать базу данных ДНК, чтобы облегчить идентификацию и дальнейшее воссоединение похищенных детей с их семьями.
Проект также направлен на помощь в сборе доказательств похищений, поскольку Украина продолжает документировать и расследовать военные преступления, совершенные Россией. Она получает поддержку в этом начинании от Международного уголовного суда, базирующегося в Гааге.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, организатора массовых депортаций.
Накануне Европарламент обратился в Международный уголовный суд с призывом выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко за депортации украинских детей.