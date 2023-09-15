Орбан заявив, що погіршення економічної ситуації змусить Захід "виступити за мир"

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає, що країни Заходу будуть активніше "виступати за мир" в Україні, якщо у них погіршиться економічна ситуація.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан сказав у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо, його слова наводить угорське видання Index.

Прем'єр Угорщини висловив думку, що чим гіршою стане економіка країн Заходу, то більше людей запитуватимуть, чому влада у їхній державі підтримує і фінансує війну, яка, за його словами, "зайшла в глухий кут".

"Погіршення економічної ситуації на Заході змусить країни виступити за мир", – сказав Орбан.

Він зазначив, що поки триває війна в Україні, "економіка не буде такою, як ми хочемо".

Орбан також заявив, що "ми виділили на війну 181 мільярд європейських грошей і не наблизилися до миру".

Нещодавно Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Орбан також вважає, що експрезидент США Дональд Трамп здатний зупинити війну і врятувати Західний світ.

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