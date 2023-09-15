Орбан заявил, что ухудшение экономической ситуации заставит Запад "выступить за мир"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что страны Запада будут активнее "выступать за мир" в Украине, если у них ухудшится экономическая ситуация.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан сказал в пятницу в интервью государственному радио, его слова приводит венгерское издание Index.

Премьер Венгрии выразил мнение, что чем хуже станет экономика стран Запада, тем больше людей будут спрашивать, почему власть в их государстве поддерживает и финансирует войну, которая, по его словам, "зашла в тупик".

"Ухудшение экономической ситуации на Западе заставит страны выступить за мир", – сказал Орбан.

Он отметил, что пока продолжается война в Украине, "экономика не будет такой, как мы хотим".

Орбан также заявил, что "мы выделили на войну 181 миллиард европейских денег и не приблизились к миру".

Недавно Орбан заявил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Орбан также считает, что экс-президент США Дональд Трамп способен остановить войну и спасти Западный мир.

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