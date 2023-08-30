Орбан вважає, що Трамп може зупинити війну і врятувати Західний світ 

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан у контексті врегулювання російсько-української війни закликав повернути на посаду президента США Дональда Трампа, оскільки той, за його словами, може "врятувати людство".

Про це він сказав в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону, повідомляє "Єврпейська правда".

Відповідаючи на запитання, який наступний крок він зробив би на місці президента США Джо Байдена у контексті війни в Україні, Орбан сказав: "Покличте назад Трампа!".

"Ви можете критикувати його з багатьох причин. Але ... найкраща зовнішня політика останніх кількох десятиліть була у нього. Він не ініціював жодної нової війни, він добре поводився і з північнокорейцями, і з Росією, і навіть з китайцями", – сказав Орбан.

Угорський прем’єр також допустив, що росіяни могли б не вторгнутися в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп.

"Трамп — людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство", – сказав він.

У цьому ж інтерв'ю Орбан заявляв, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

Він також ствердив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

У МЗС України із сарказмом відреагували на заяви Орбана.