Грузія виплатить по 7 тисяч євро родинам загиблих внаслідок зсуву ґрунту

Уряд Грузії обіцяє виплатити родинам понад 30 загиблих внаслідок зсуву ґрунту по 7 тисяч євро.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі оголосив, що родини загиблих отримають по 20 тисяч ларі – понад 7 тисяч євро.

Нагадаємо, на початку серпня у Грузії внаслідок зсуву в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною. Одну зниклу дитину досі не знайшли.

Після трагедії у Грузії з’явилися численні збори на підтримку постраждалих внаслідок стихійного лиха та родин загиблих. Один з найбільших зборів, організований банком, накопичив 700 тисяч ларі (майже 250 тисяч євро), кошти перераховували також на збори для конкретних родин.

В одному випадку благодійники зібрали 100 тисяч ларі для родини дівчинки, матір якої загинула, щоб бабуся і дідусь придбали на ці гроші квартиру і мали постійне джерело доходу з оренди.