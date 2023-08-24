Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла до 31

Рятувальники підтвердили загибель 31 людини в результаті зсуву ґрунту в курортному селищі Шові на початку серпня.

Про це повідомив голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Грузії Темур Мгебрішвілі, пише "Європейська правда".

До вечора четверга рятувальники виявили тіла ще двох людей, загиблих під час сходження зсуву ґрунту в Шові.

Тіло чоловіка знайшли за 40 кілометрів від епіцентру стихії. Грузинські ЗМІ допускають, що це може бути Заза Месхі, який із Нідерландів приїхав до Шові зі своєю дружиною, громадянкою України, та трьома синами.

До цього було виявлено тіла жінки та одного з хлопчиків, рятувальники продовжують шукати ще двох людей.

Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одна із загиблих – українка Аліна Поліковська, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".