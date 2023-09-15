Грузия выплатит по 7 тысяч евро семьям погибших в результате оползня

Правительство Грузии обещает выплатить семьям более 30 погибших в результате оползня по 7 тысяч евро.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что семьи погибших получат по 20 тысяч лари – более 7 тысяч евро.

Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей. Одного пропавшего ребенка до сих пор не нашли.

После трагедии в Грузии появились многочисленные сборы в поддержку пострадавших в результате стихийного бедствия и семей погибших. Один из крупнейших сборов, организованный банком, собрал 700 тысяч лари (почти 250 тысяч евро), средства перечисляли также на сборы для конкретных семей.

В одном случае благотворители собрали 100 тысяч лари для семьи девочки, мать которой погибла, чтобы бабушка и дедушка приобрели на эти деньги квартиру и имели постоянный источник дохода с аренды.