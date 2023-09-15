В Єврокомісії відреагували на заяви Сійярто в Азії з критикою політики ЄС

В Єврокомісії заявили, що окремі держави-члени можуть мати власну думку з певних питань, але в зовнішній політиці варто більше зважати на одностайно ухвалені рішення.

Як пише "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

Він сказав, що Єврокомісія не коментує заяви окремих посадовців, коли йому поставили запитання щодо заяв глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який звинуватив ЄС у "глобалізації війни РФ проти України".

"Зовнішня політика ЄС заснована на одностайності держав-членів. Одним з основних принципів ЄС є розмаїття думок. Держави-члени можуть мати свої погляди, просувати їх, але коли ми намагаємося досягти щось у зовнішній політиці, сформувати нашу позицію, вирішити наші дії, нам потрібна одностайність", – заявив Стано.

Він наголосив, що держави-члени можуть мати свою думку, але значення має лише одностайність у прийнятті наших рішень.

"Якщо йдеться про Україну, то є дуже чітко сформульована політика ЄС, прийнята усіма 27 державами-членами. Востаннє вона була підтвердження членами Європейської ради, в тому числі Угорщиною, що підтримка Євросоюзом України є непохитною у її законній боротьбі проти жорстокої, незаконної і неспровокованої війни Росії", – заявив Стано.

Раніше в українському МЗС заявили, що в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії.

Сійярто, який днями відвідав Гонконг, заявив, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".

"У світі налаштовані на мир люди у більшості, навіть якщо європейці, трансатлантична спільнота, політики і медіа хочуть створити зовсім інший їх образ", – заявляє Сійярто, стверджуючи, що Угорщина "певно, єдина в Європі налаштована на негайний мир і початок переговорів".