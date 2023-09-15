В Еврокомиссии отреагировали на заявления Сийярто в Азии с критикой политики ЕС

В Еврокомиссии заявили, что отдельные государства-члены могут иметь собственное мнение по определенным вопросам, но во внешней политике следует больше учитывать единодушно принятые решения.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Он сказал, что Еврокомиссия не комментирует заявления отдельных должностных лиц, когда ему задали вопрос относительно заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который обвинил ЕС в "глобализации войны РФ против Украины".

"Внешняя политика ЕС основана на единодушии государств-членов. Одним из основных принципов ЕС является разнообразие мнений. Государства-члены могут иметь свои взгляды, продвигать их, но когда мы пытаемся достичь что-то во внешней политике, сформировать нашу позицию, решить наши действия, нам нужно единодушие", – заявил Стано.

Он подчеркнул, что государства-члены могут иметь свое мнение, но значение имеет только единодушие в принятии наших решений.

"Если речь идет об Украине, то есть очень четко сформулированная политика ЕС, принятая всеми 27 государствами-членами. Последний раз она была подтверждена членами Европейского совета, в том числе Венгрией, что поддержка Евросоюзом Украины является непоколебимой в ее законной борьбе против жестокой, незаконной и неспровоцированной войны России", – заявил Стано.

Ранее в украинском МИД заявили, что в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России.

Сийярто, который на днях посетил Гонконг, заявил, что мир страдает от последствий войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что "Европа глобализировала конфликт".

"В мире настроенные на мир люди в большинстве, даже если европейцы, трансатлантическое сообщество, политики и медиа хотят создать совсем другой их образ", – заявляет Сийярто, утверждая, что Венгрия "вероятно, единственная в Европе настроена на немедленный мир и начало переговоров".