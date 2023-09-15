Сійярто каже, що "брехлива пропаганда Брюсселя і Києва" не завадить йому захистити фермерів

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вкотре висловився за продовження заборони ввезення сільськогосподарської продукції з України до п’яти країн ЄС.

Як передає "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Брюссель (і, на жаль, український уряд) вводить в оману європейську громадськість щодо "зернового питання" з неймовірною нечутливістю", – заявив Сійярто.

За його словами, країни Центральної Європи відкрили свої транзитні шляхи, щоб українське зерно могло дістатися морських портів, звідки його можна було б відправити до Африки, але мета полягала не в тому, щоб "наводнити країни Центральної Європи українським зерном".

"І ми робимо це можливим зараз, але ми не дозволимо знищити угорських фермерів!!! І ні брехлива пропаганда з Брюсселя, ні брехлива пропаганда з Києва не завадить нам це зробити", – заявив Сійярто.

За даними польських ЗМІ, Єврокомісія, швидше за все, продовжить заборону ввезення агропродукції з України до п’яти країн ЄС, але не до кінця року, як того вимагає Польща.

Євросоюз запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн 2 травня. 5 червня вона була продовжена. Сьогодні термін дії ембарго закінчується.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.