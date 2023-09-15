Румунія: Конфлікту з Угорщиною щодо Трансильванії не буде

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку запевнив, що Бухарест та Будапешт не допустять конфлікту між собою щодо Трансильванії – історичної області в Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю виданню Der Standard.

Відповідаючи на питання журналіста, як Європа повинна реагувати на ревізіоністські заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Чолаку висловив переконання, що новий конфлікт в Європі – це саме те, чого хоче президент РФ Владімір Путін.

На думку очільника румунського уряду, в Косово, а також у Боснії і Герцеговині є потенціал для подібного конфлікту на європейському рівні.

"Але ніколи не буде конфлікту між Угорщиною і Румунією щодо Трансильванії. Тому що я та Орбан дуже добре знаємо, що Трансильванія належить і завжди належатиме Румунії", – зазначив Чолаку.

Раніше повідомлялося, що Бухарест попросив Орбана не говорити про те, що може образити почуття румунів, зокрема про національні символи та національні меншини в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад.

Перед цим МЗС Румунії висловило протест угорському посольству через "недоречні публічні заяви" президентки Каталін Новак, які та зробила під час приватного візиту до Трансильванії.

Зазначимо, що між Угорщиною та Румунією час від часу виникають суперечки на історичному ґрунті. На початку цього року угорського посла викликали до МЗС Румунії у зв’язку із заявами очільника парламентського комітету із закордонних справ про право угорської меншини в Румунії вивішувати свій прапор.

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