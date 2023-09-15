Румыния: Конфликта с Венгрией из-за Трансильвании не будет

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заверил, что Бухарест и Будапешт не допустят конфликта между собой из-за Трансильвании – исторической области в Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Der Standard.

Отвечая на вопрос журналиста, как Европа должна реагировать на ревизионистские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Чолаку выразил убеждение, что новый конфликт в Европе – это именно то, чего хочет президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы румынского правительства, в Косово, а также в Боснии и Герцеговине есть потенциал для подобного конфликта на европейском уровне.

"Но никогда не будет конфликта между Венгрией и Румынией относительно Трансильвании. Потому что я и Орбан очень хорошо знаем, что Трансильвания принадлежит и всегда будет принадлежать Румынии", – отметил Чолаку.

Ранее сообщалось, что Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувства румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном румынском городке Беиле Тушнад.

Перед этим МИД Румынии выразил протест венгерскому посольству из-за "неуместных публичных заявлений" президента Каталин Новак, которые та сделала во время частного визита в Трансильванию.

Отметим, что между Венгрией и Румынией время от времени возникают споры на исторической почве. В начале этого года венгерского посла вызвали в МИД Румынии в связи с заявлениями главы парламентского комитета по иностранным делам о праве венгерского меньшинства в Румынии вывешивать свой флаг.

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