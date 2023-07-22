МЗС Румунії письмово заборонило Орбану робити скандальні заяви на фестивалі Тушваньош

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що МЗС Румунії надіслало йому листа, в якому розповіло, про що не можна говорити в рамках "літнього університету Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад.

Очільника угорського уряду цитує Telex.hu, пише "Європейська правда".

Хоча Бухарест попросив Орбана не говорити про те, що може образити почуття румунів, зокрема про національні символи і національні меншини, він привітав угорців, які прийшли з національним прапором і прапором секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", – сказав прем'єр.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Румунії також попросило Орбана не говорити про неіснуючі адміністративно-територіальні одиниці в Румунії.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", – наголосив Орбан.

Прем'єр Угорщини також порадив своїм "румунським друзям", що якщо президент Румунії поїде до Угорщини, йому не скажуть, про що він може говорити.

Нагадаємо, 2022 року в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Багатолітня радниця Орбана Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови про "чистоту нації" і "занепад Європи".

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