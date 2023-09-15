ЄС, США й Британія запровадили нові санкції до річниці антиурядових протестів в Ірані

Зовнішньополітичні відомства Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів у п’ятницю оголосили про нові санкції проти Ірану у зв’язку з придушенням антиурядових протестів, які почались рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС у своїй заяві повідомила, що новий пакет санкцій стосується чотирьох фізичних та шести юридичних осіб, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Зокрема до нього увійшли заступник головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції, керівники поліції іранських провінцій Мазандаран і Фарс, а також чотири в’язниці, іранське інформаційне агентство Tasnim News і Вища рада з питань кіберпростору Ірану.

Загалом ЄС запровадив десять пакетів обмежувальних заходів проти 227 фізичних та 43 юридичних осіб Ірану у зв’язку з придушенням антиурядових протестів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що новий пакет американських санкцій охоплює 25 іранських фізичних осіб, три іранські державні ЗМІ та одну іранську дослідницьку інтернет-компанію.

Крім того, США запроваджують візові обмеження щодо 13 іранських посадовців та інших осіб за їхню причетність до затримання або вбивства мирних протестувальників чи утисків їхніх прав.

Британія окремо оголосила про свої санкції, спрямовані проти іранських високопосадовців, відповідальних за виконання обов'язкового закону про носіння хіджабу, зокрема проти міністра культури та ісламської орієнтації Ірану, його заступника, мера Тегерана й речника іранської поліції.

Обмежувальні заходи також запровадили Австралія й Канада.

Нагадаємо, протести в Ірані спалахнули влітку 2022 року після затримання поліцією моралі 22-річної Махси Аміні: вона нібито порушила правила носіння одягу. Дівчина померла під час утримання у в’язниці 16 вересня.

Затримання й смерть Аміні викликали кількамісячні антиурядові протести, які стали найбільшим виступом опозиції іранській владі за останні роки.