ЕС, США и Британия ввели новые санкции к годовщине антиправительственных протестов в Иране

Внешнеполитические ведомства Европейского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов в пятницу объявили о новых санкциях против Ирана в связи с подавлением антиправительственных протестов, которые начались год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС в своем заявлении сообщил, что новый пакет санкций касается четырех физических и шести юридических лиц, ответственных за нарушение прав человека в Иране.

В частности в него вошли заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции, руководители полиции иранских провинций Мазандаран и Фарс, а также четыре тюрьмы, иранское информационное агентство Tasnim News и Высший совет по вопросам киберпространства Ирана.

В целом ЕС ввел десять пакетов ограничительных мер против 227 физических и 43 юридических лиц Ирана в связи с подавлением антиправительственных протестов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что новый пакет американских санкций охватывает 25 иранских физических лиц, три иранские государственные СМИ и одну иранскую исследовательскую интернет-компанию.

Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении 13 иранских чиновников и других лиц за их причастность к задержанию или убийству мирных протестующих или притеснению их прав.

Великобритания отдельно объявила о своих санкциях, направленных против иранских чиновников, ответственных за выполнение обязательного закона о ношении хиджаба, в частности против министра культуры и исламской ориентации Ирана, его заместителя, мэра Тегерана и представителя иранской полиции.

Ограничительные меры также ввели Австралия и Канада.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули летом 2022 года после задержания полицией морали 22-летней Махсы Амини: она якобы нарушила правила ношения одежды. Девушка умерла во время содержания в тюрьме 16 сентября.

Задержание и смерть Амини вызвали многомесячные антиправительственные протесты, которые стали крупнейшим выступлением оппозиции иранским властям за последние годы.