Білий дім підтвердив: Зеленський і Байден зустрінуться 21 вересня у Вашингтоні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю підтвердив зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Салліван оголосив, що президент США зустрінеться із українським колегою після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

"Це буде їхня третя зустріч у Білому домі. Вона відбудеться у вкрай важливий час, коли Росія відчайдушно шукає допомоги в країн штибу Північної Кореї для своєї жорстокої війни в Україні, в українські війська ведуть контрнаступ", – підкресли він.

Представник Білого дому також оголосив, що на початку наступного тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомого як формат "Рамштайн".

Про візит Зеленського до США наступного тижня раніше повідомила низка американських ЗМІ та агентств. За даними The Washington Post, він також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.