Bloomberg пише, що Зеленський може приїхати в Нью-Йорк і представити "формулу миру" в ООН

Джерела агентства Bloomberg повідомляють, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про це йдеться в матеріалі видання, опублікованому в понеділок, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників Bloomberg, під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У Києві наполягають, що під час роботи Генасамблеї ООН може відбутись і саміт щодо "формули миру". Але, додає Bloomberg, деякі союзники України проти з логістичних міркувань, а також через необхідність спершу заручитись підтримкою країн Глобального Півдня.

Ще один варіант, який обговорюється, – засідання Ради безпеки ООН, в якому могла б узяти участь і Росія, але остаточних рішень поки немає.

Що стосується президента Росії, то співрозмовники Bloomberg не очікують його участі в тижні високого рівня ООН, вказуючи, що після видання ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ. Минулого року український президент брав участь у тижні дистанційно.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" публікувала текст "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який Україна представила у листопаді минулого року. Як відомо, її обговорять представники кількадесятьох держав на зустрічі в Саудівській Аравії 5-6 серпня.