Блінкен та Бербок пояснили, у чому складність передачі Україні ракет ATACMS і Taurus

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, але у цій справі низка "чутливих питань".

Про це йшлося на спільній пресконференції держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Бербок зазначила, що можливі побоювання щодо ударів по території РФ – це не є аргументом під час розгляду питання про надання Україні далекобійної зброї, оскільки країна має право на самозахист

"Аргумент полягає в тому, що існують чутливі питання, які потребують роз'яснення, особливо для нашої системи, Taurus, і це не так просто, як може здатися на перший погляд. Тому федеральний уряд, міністр оборони, канцлер і я неодноразово говорили про це протягом останніх тижнів, і ми знову і знову давали зрозуміти, що ведемо інтенсивні дискусії і вивчаємо, що ми можемо зробити", – сказала німецька міністерка.

Водночас Блінкен, коментуючи можливість надання ракет ATACMS, зауважив, що при передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів.

"Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. Вони повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", – підкреслив держсекретар.

Він додав, що те, як українці використовують цю зброю, – "це їхня справа".

"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності. Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України. Але знову ж таки це рішення України", – сказав Блінкен.

Напередодні видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.

Щодо ракет Taurus рішення Німеччини ще немає, однак глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що це лише "питання часу".