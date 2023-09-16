Блинкен и Бербок объяснили, в чем сложность передачи Украине ракет ATACMS и Taurus

США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, но в этом деле ряд "чувствительных вопросов".

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Германии Анналены Бербок, сообщает "Европейская правда".

В частности, Бербок отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ – это не является аргументом при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту

"Аргумент заключается в том, что существуют чувствительные вопросы, которые требуют разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я неоднократно говорили об этом в течение последних недель, и мы снова и снова давали понять, что ведем интенсивные дискуссии и изучаем, что мы можем сделать", – сказала немецкий министр.

В то же время Блинкен, комментируя возможность предоставления ракет ATACMS, отметил, что при передаче каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в целостную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что то, как украинцы используют это оружие, – "это их дело".

"И они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не позволяем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины", – сказал Блинкен.

Накануне издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.

По ракетам Taurus решения Германии еще нет, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что это лишь "вопрос времени".