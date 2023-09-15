WSJ: США можуть надати Україні обмежену кількість ATACMS

Сполучені Штати наближаються до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, щоб посилити контрнаступ України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних посадовців адміністрації президента США Джо Байдена.

За їхніми словами, плани, які розглядають в адміністрації, передбачають надання обмеженої кількості ракет, що може зменшити занепокоєння Пентагону щодо надмірного використання американських запасів.

Зазначають, що Байден ще не схвалив передачу, але представники адміністрації заявили, що вони по-новому розглядають питання про постачання ATACMS Києву цієї осені, щоб допомогти Україні швидше подолати розгалужену оборону російських військ на півдні.

Раніше Вашингтон вже отримав запевнення, що Київ не використовуватиме надану їй американську зброю для ударів по території РФ. Як йдеться у матеріалі, будь-які положення про застосування ATACMS залежатимуть від подібної обіцянки України.

Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.

Держдеп США заявив 11 вересня, що позиція щодо ATACMS для України не змінилась.