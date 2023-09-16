У Лондоні затримали чоловіка, який заліз на стіну і проник до королівських стаєнь

Лондонська поліція заарештувала 25-річного чоловіка після того, як він нібито переліз через стіну і проник до королівських стаєнь у Букінгемському палаці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Чоловік був затриманий о 1:25 ночі в суботу за проникнення на територію, що охороняється, йдеться в заяві лондонської столичної поліції. Його доставили до лондонської поліцейської дільниці, де він перебував до пізнього ранку.

Поліцейські знайшли чоловіка за межами королівських стаєнь після обшуку території. За словами поліції, він не входив до палацу або його садів.

Букінгемський палац, якому близько 300 років, перебуває на реконструкції, і король Чарльз III в ньому не живе.

У суботу монарх перебував у Шотландії.

Королівські стайні Букінгемського палацу відповідають за всі дорожні перевезення короля та інших членів королівської родини, від кінних екіпажів до автомобілів.

Тут знаходиться культова 260-річна карета Gold State Coach, яка використовувалася на таких заходах, як коронація королеви Єлизавети II у 1953 році, Платиновий ювілей у 2022 році та коронація Чарльза цього року.

Нагадаємо, на початку вересня у Лондоні біля Букінгемського палацу пройшов парад коргі, учасники якого вшанували пам’ять королеви Єлизавети II.