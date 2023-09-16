В Лондоне задержали мужчину, который залез на стену и проник в королевские конюшни

Лондонская полиция арестовала 25-летнего мужчину после того, как он якобы перелез через стену и проник в королевские конюшни в Букингемском дворце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Мужчина был задержан в 1:25 ночи в субботу за проникновение на охраняемую территорию, говорится в заявлении лондонской столичной полиции. Его доставили в лондонский полицейский участок, где он находился до позднего утра.

Полицейские нашли мужчину за пределами королевских конюшен после обыска территории. По словам полиции, он не входил во дворец или его сады.

Букингемский дворец, которому около 300 лет, находится на реконструкции, и король Чарльз III в нем не живет.

В субботу монарх находился в Шотландии.

Королевские конюшни Букингемского дворца отвечают за все дорожные перевозки короля и других членов королевской семьи, от конных экипажей до автомобилей.

Здесь находится культовая 260-летняя карета Gold State Coach, которая использовалась на таких мероприятиях, как коронация королевы Елизаветы II в 1953 году, Платиновый юбилей в 2022 году и коронация Чарльза в этом году.

Напомним, в начале сентября в Лондоне возле Букингемского дворца прошел парад корги, участники которого почтили память королевы Елизаветы II.