Макрон різко пом’якшив тон щодо відеоігор, які звинувачував у спалахах насильства

Президент Франції Емманюель Макрон похвалив розробників відеоігор, яких лише нещодавно різко звинуватив у спалаху заворушень по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У великому дописі у Twitter, опублікованому в суботу, Макрон перепросив перед геймерами й назвав відеоігри "невід’ємною частиною Франції".

"Наприкінці червня я висловив свою стурбованість тим, що злочинці використовують відеоігри для баналізації насильства в соціальних мережах. Я засуджую саме це насильство, а не відеоігри", – підкреслив він.

Французький лідер також назвав відеоігри "можливістю для Франції, для нашої молоді та її майбутнього, для наших робочих місць і нашої економіки" й запевнив, що їхні розробники можуть на нього розраховувати.

Критика щодо відеоігор із вуст Макрона пролунала в червні на тлі заворушень, що почались після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця у передмісті Парижа, й поширились Францією як акції проти поліцейського насилля.

Тоді ж перепало на горіхи й соцмережам, яких французький президент звинуватив у толеруванні поширення насильницьких закликів.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті: Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.