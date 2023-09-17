Макрон резко смягчил тон в отношении видеоигр, которые обвинял во вспышках насилия

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил разработчиков видеоигр, которых только недавно резко обвинил во вспышке беспорядков по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В большом посте в Twitter, опубликованном в субботу, Макрон извинился перед геймерами и назвал видеоигры "неотъемлемой частью Франции".

"В конце июня я выразил свою обеспокоенность тем, что преступники используют видеоигры для банализации насилия в социальных сетях. Я осуждаю именно это насилие, а не видеоигры", – подчеркнул он.

Французский лидер также назвал видеоигры "возможностью для Франции, для нашей молодежи и ее будущего, для наших рабочих мест и нашей экономики" и заверил, что их разработчики могут на него рассчитывать.

Критика видеоигр из уст Макрона прозвучала в июне на фоне беспорядков, которые начались после того, как полиция застрелила 17-летнего парня в пригороде Парижа, и распространились по Франции как акции против полицейского насилия.

Тогда же досталось на орехи и соцсетям, которых французский президент обвинил в толерировании распространения насильственных призывов.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье: Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.