Розвідка Британії: РФ перекинула під Роботине тисячі елітних десантників як піхоту

Протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими підрозділами Повітряно-десантних військ (ПДВ) на Оріхівському напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок.

Загалом щонайменше п'ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі це угруповання має налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже всі ці підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані, відзначили британські аналітики.

Керівництво ПДВ, швидше за все, вважатиме поточну ситуацію вкрай незадовільною.

Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Під Роботиним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ.

Нагадаємо, російські війська, за оцінкою розвідувальної спільноти МО Британії, готуються до українського наступу на місто Токмак на Запоріжжі.