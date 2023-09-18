Разведка Британии: РФ перебросила под Роботино тысячи элитных десантников в качестве пехоты

В течение последних двух недель Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными Воздушно-десантными подразделениями (ВДВ) на Ореховском направлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник.

В целом по меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Роботино.

В полном составе эта группировка должна насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако почти все эти подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы, отметили британские аналитики.

Руководство ВДВ, скорее всего, сочтет текущую ситуацию крайне неудовлетворительной.

На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Под Роботиным десантников используют как пехоту для усиления перегруженных сухопутных войск.

Напомним, российские войска, по оценке разведывательного сообщества МО Британии, готовятся к украинскому наступлению на город Токмак Запорожской области.