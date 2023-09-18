ЗМІ: ЄС ризикує залежати від батарей з Китаю, як це було з енергоносіями з РФ

Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на документ, підготовлений для лідерів ЄС до їхньої зустрічі щодо економічної безпеки Європи, яка відбудеться в Іспанії 5 жовтня.

Як йдеться у документі, через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова, Європі знадобляться способи зберігання енергії, щоб досягти своєї мети – нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

Це має призвести до стрімкого зростання попиту на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, що, як очікується, збільшиться на 10-30 разів найближчими роками.

"Якщо не вжити рішучих заходів, до 2030 року європейська енергетична екосистема може потрапити в залежність від Китаю, яка матиме іншу природу, але буде такою ж серйозною, як і залежність від РФ до повномасштабного вторгнення в Україну", – йдеться в доповіді.

Втім, літій-іонні батареї та паливні елементи були не єдиною сферою вразливості ЄС, йдеться в документі, адже подібний сценарій може розгорнутися і в цифровому технологічному просторі.

"Прогнози свідчать, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті", – наголошується в доповіді.

У документі зазначається, що до 2030 року ця залежність може серйозно перешкодити підвищенню продуктивності, якого терміново потребують європейська промисловість і сфера послуг, а також завадити модернізації сільськогосподарських систем, необхідних для вирішення проблеми зміни клімату.

Раніше повідомлялося, що в уряді Німеччини думають над забороною на використання китайських компонентів у найважливіших елементах мобільних мереж.

Нагадаємо, у Єврокомісії закликають країни-члени швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.

Також лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах.