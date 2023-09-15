В уряді Німеччини думають над забороною на використання китайських компонентів у найважливіших елементах мобільних мереж.

Про це з посиланням на свої дані повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією Spiegel, за таке рішення виступає міністерка внутрішніх справ Нені Фазер. Основних німецьких операторів – Telekom, Vodafone і Telefónica – можуть зобов’язати позбутися компонентів від китайських виробників, зокрема Huawei, до кінця 2024 року. Серед іншого, це може стосуватися невеликих дата-центрів, де обробляються дані користувачів.

"Чорновик" плану нібито передбачає, що через 5 років у мобільних мережах Німеччини китайські компоненти мають складати не більше 25% обладнання, а у стратегічно важливих регіонах, як Берлін, Кельн і Бонн, їх у підсумку мають повністю замістити обладнанням від менш ризикових виробників.

На додачу, таких виробників як Huawei хочуть зобов’язати розкривати технічний інтерфейс для того, щоб їхнім обладнанням користувалися у Німеччині. Поки що для цього потрібно ставити програмне забезпечення самого Huawei, щодо якого є сумніви.

Одночасно у німецькому Міністерстві цифровізації мають свої застереження, побоюючись, що це вплине на темпи розвитку мережі швидкісного інтернету, та що заміна китайських компонентів означає для деяких операторів шалені витрати.

За інформацією ЗМІ, оператори на випередження готуються до рішення уряду та планують вимагати компенсацій за вимушені витрати.

Нагадаємо, у Єврокомісії закликають країн-членів швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.

Також лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах.