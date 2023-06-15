Єврокомісія хоче швидших обмежень на використання обладнання китайських компаній для 5G 

У Єврокомісії закликають країн-членів швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Країни ЄС за участі експертів з кібербезпеки та за підтримки Єврокомісії презентували нову доповідь щодо прогресу виконання плану щодо "інструментів кібербезпеки 5G" погодженого у 2020 році, де йшлося про зменшення залежності від китайських виробників телекомунікаційного обладнання.

У комюніке Єврокомісії, розповідаючи про це, зазначили, що китайські виробники Huawei та ZTE становлять "вищі ризики, ніж інші постачальники обладнання для 5G". Politico зауважує, що досі назв конкретних китайських компаній уникали в офіційних документах.

У комюніке згадують, що вже 24 країни ЄС схвалили чи готують законодавство, яке дозволить національним органам оцінювати постачальників обладнання за ризиком та впроваджувати відповідні обмеження. Серед них 10 країн вже запровадили обмеження.

Також відзначають, що рішення країн-членів обмежити чи зовсім заборонити використання обладнання Huawei та ZTE для мереж 5G "виправдані та відповідають 5G Serurity Toolbox".

У Єврокомісії відзначають, що зволікання багатьох країн в обмеженнях щодо китайських технологій "створюють серйозні вразливості та залежність для союзу в цілому". Серед країн, де з обмеженнями не поспішають, Politico згадує зокрема Німеччину.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у коментарі ЗМІ сказав, що цей темп все ще надто повільний і зволікання створюють безпекові ризики для ЄС. "Ми не можемо дозволити собі зберігати критичну залежність, яку можуть перетворити на зброю проти наших інтересів", – наголосив він.

Єврокомісія також заявила, що вживатиме заходів для "уникнення вразливості своїх корпоративних комунікацій у мобільних мережах, що використовують Huawei та ZTE як постачальників", від установ у Брюсселі до представництв у всіх країнах-членах.

Такий самий підхід хочуть застосувати до "усіх відповідних програм фінансування та інструментів ЄС".

У Європарламенті ще минулого року закликали аеропорт Страсбурга відмовитися від китайських сканерів заради безпеки.