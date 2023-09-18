У НАТО допускають членство Молдови в Євросоюзі в нейтральному статусі

Молдова може стати членом Європейського Союзу зі збереженням нейтралітету попри те, що інші держави Центрально-Східної Європи спершу інтегрувались до Північноатлантичного Альянсу.

Про це в інтерв’ю молдовському порталу NewsMaker заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише "Європейська правда".

Джоане нагадав, що Євросоюз донедавна мав щонайменше два приклади держав, які набули членства без відмови від нейтралітету – Швецію та Фінляндію (а нині вступають до НАТО на тлі повномасштабної російської агресії проти України).

"Як румун, я також працював над вступом спочатку до НАТО, а потім до ЄС. Але я б сказав, що в новому геополітичному контексті в регіоні цілком можливо, що нейтральна Молдова буде членом ЄС, не вступаючи до НАТО. Це цілком можливо, і це – основний сценарій, над яким ми сьогодні працюємо", – сказав посадовець НАТО.

Він додав, що члени Альянсу підтримують і будуть підтримувати європейський шлях Кишинева, а рішення про відмову від нейтралітету чи його збереження мають ухвалювати самі молдовани.

"Не НАТО почав дискусію про збереження статусу нейтралітету Молдови. Це стало наслідком війни в Україні… Інтенсивність і напрямок партнерства Молдови й НАТО диктує виключно Кишинів. Рішення ухвалюють там, і ми його поважаємо", – підсумував Джоане.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за – 26,5%.

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