Прем'єр Молдови: Населенню треба пояснювати значення НАТО

Прем'єр-міністр Дорін Речан вважає, що влада має пояснювати громадянам важливість НАТО для гарантування безпеки.

Про це Речан сказав 13 вересня в ефірі програми Secretele Puterii на JurnalTV, його цитує видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави уряду Молдови, він хотів би, щоб молдовська армія була оснащена за всіма стандартами НАТО.

"Фактично, ми це і робимо. Ми збільшуємо інвестиції в армію, збільшуємо обсяг інвестицій, що надходять, зокрема, від країн НАТО і самого Альянсу, через європейські механізми безпеки. І ми будемо продовжувати цей курс", – сказав Речан.

Він зазначив, що зараз важливо пояснювати громадянам, що таке НАТО.

"Населення не знає, що означає НАТО. Нам потрібні ці дискусії, нам потрібно пояснювати, що таке колективна безпека, пояснювати значення безпеки, зрозуміти, які країни можуть собі дозволити необхідні інвестиції в безпеку, а які ні", – сказав Речан.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду сказала в телеефірі, що зараз потрібно обговорювати причини, чому громадяни, як і раніше, вважають, що Молдова повинна зберігати нейтралітет.

"Не думаю, що люди, як і раніше, вважають, що ми захищені, зберігаючи статус нейтралітету. Повторюю, що Росія давно порушує наш нейтралітет, розмістивши свої війська на території нашої країни всупереч бажанню народу. Думаю, що є почуття страху, деякі люди під впливом російської пропаганди думають, що коли почнуть обговорювати членство в НАТО, тоді зросте ризик агресії з боку Росії", – сказала Санду.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за – 26,5%.

Нагадаємо, цьогоріч до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (EPF) для молдовських військових, а також військова допомога від США.

Читайте також: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.