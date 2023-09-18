В НАТО допускают членство Молдовы в Евросоюзе в нейтральном статусе

Молдова может стать членом Европейского Союза с сохранением нейтралитета несмотря на то, что другие государства Центрально-Восточной Европы сначала интегрировались в Североатлантический Альянс.

Об этом в интервью молдавскому порталу NewsMaker заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет "Европейская правда".

Джоанэ напомнил, что Евросоюз до недавнего времени имел как минимум два примера государств, которые получили членство без отказа от нейтралитета – Швецию и Финляндию (а сейчас вступают в НАТО на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины).

"Как румын, я также работал над вступлением сначала в НАТО, а затем в ЕС. Но я бы сказал, что в новом геополитическом контексте в регионе вполне возможно, что нейтральная Молдова будет членом ЕС, не вступая в НАТО. Это вполне возможно, и это – основной сценарий, над которым мы сегодня работаем", – сказал чиновник НАТО.

Он добавил, что члены Альянса поддерживают и будут поддерживать европейский путь Кишинева, а решение об отказе от нейтралитета или его сохранении должны принимать сами молдаване.

"Не НАТО начал дискуссию о сохранении статуса нейтралитета Молдовы. Это стало следствием войны в Украине... Интенсивность и направление партнерства Молдовы и НАТО диктует исключительно Кишинев. Решение принимают там, и мы его уважаем", – подытожил Джоанэ.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Молдовские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.

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