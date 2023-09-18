У Боснії закрили справу про вивезену з України ікону, яку Додік подарував Лаврову

Прокуратура Боснії і Герцеговини вирішила не проводити розслідування у справі "Ікона" за фактом подарунка міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову від президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Klix.

Причиною закриття справи стало звернення Офісу генерального прокурора України, в якому він поінформував боснійських колег, що не виявив доказів незаконнного вивезення подарованої ікони з окупованої України.

Також українська сторона не підтвердила, що ікона перебуває в переліку культурних пам'яток національного значення чи має будь-який інший охоронний статус. У результаті прокуратура України закрила своє провадження.

"З огляду на вищевикладене й додаткові слідчі дії, здійснені в БіГ, прокуратура БіГ видала розпорядження не проводити розслідування у справі", – йдеться у відповіді боснійської прокуратури на запит Klix.

Нагадаємо, йдеться про події кінця 2020 – початку 2021 року. Тоді з’ясувалось, що ікона, яку тодішній голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію.

Після розголосу у ЗМІ Лавров повернув подарунок у Боснію і Герцеговину, а сам Додік обіцяв віддати ікону тим, хто її йому передав. Де зараз перебуває ікона, не уточнюється – можливо, в сейфі президента Республіки Сербської.

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