Українська ікона, подарована Лаврову, повернулась до Боснії

Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.

Про це Radio Slobodna Evropa розповів посол Боснії в Росії Желько Самарджія, повідомляє "Європейська правда".

"Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка", - сказав Самарджія. Раніше МЗС Росії заявляло, що повернуло посольству Боснії подаровану Лаврову українську ікону.

Самарджія розповів, що він проінформував російську сторону про те, що повернув ікону в офіс Додіка, який зараз госпіталізований з коронавірусною інфекцією.

Самарджія також зазначив, що отримав ноту від РФ, у якій Додіка просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, в першу чергу через Інтерпол.

Як відомо, 18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Тоді ж Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

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