В Боснии закрыли дело о вывезенной из Украины иконе, которую Додик подарил Лаврову

Прокуратура Боснии и Герцеговины решила не проводить расследование по делу "Икона" по факту подарка министру иностранных дел России Сергею Лаврову от президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Klix.

Причиной закрытия дела стало обращение Офиса генерального прокурора Украины, в котором он проинформировал боснийских коллег, что не обнаружил доказательств незаконного вывоза подаренной иконы с оккупированной Украины.

Также украинская сторона не подтвердила, что икона находится в перечне культурных памятников национального значения или имеет какой-либо другой охранный статус. В результате прокуратура Украины закрыла свое производство.

"Учитывая вышеизложенное и дополнительные следственные действия, осуществленные в БиГ, прокуратура БиГ издала распоряжение не проводить расследование по делу", – говорится в ответе боснийской прокуратуры на запрос Klix.

Напомним, речь идет о событиях конца 2020 – начала 2021 года. Тогда выяснилось, что икона, которую тогдашний председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, была вывезена из Донбасса через Россию и Сербию.

После огласки в СМИ Лавров вернул подарок в Боснию и Герцеговину, а сам Додик обещал отдать икону тем, кто ее ему передал. Где сейчас находится икона, не уточняется - возможно, в сейфе президента Республики Сербской.

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