Росія вийшла з європейської організації з питань співпраці в Арктиці

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок оголосило про вихід із Ради Баренцевого/Євроарктичного регіону (РБЄР) – регіональної організації, учасники якої координують співпрацю в Арктичному регіоні.

Про це йдеться в заяві російського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Москва поклала на західні держави-учасниці РБЄР провину за фактичний параліч діяльності організації з березня 2022 року, змовчавши про своє повномасштабне вторгнення в Україну.

"Фінське головування не підтвердило готовність передати Росії керівництво в РБЄР у жовтні 2023 року, порушивши принцип ротації, зірвавши проведення необхідних підготовчих заходів. В умовах, що склалися, змушені оголосити про вихід Російської Федерації з РБЄР", – йдеться в заяві.

МЗС Росії додало, що продовжить реалізовувати "свої національні завдання" в північному регіоні й "відкрите до взаємодії з усіма, хто налаштований конструктивно".

Рада Баренцевого/Євроарктичного регіону була створена у 1993 році як офіційний орган міжурядового співробітництва в Баренцевому регіоні. Штаб-квартира організації розташована в норвезькому Кіркенесі.

До складу РБЄР на правах постійних членів входять Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія і Швеція, а також Європейська комісія, ще дев'ять держав – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Нідерланди, Польща, Франція, США та Японія – мають статус спостерігачів.

Нагадаємо, у червні минулого року вісім членів Арктичної ради, які призупинили участь у ній через агресію Росії проти України, вирішили продовжити втілення проєктів, які не передбачають російської залученості.

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