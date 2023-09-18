Россия вышла из европейской организации по вопросам сотрудничества в Арктике

Министерство иностранных дел России в понедельник объявило о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – региональной организации, участники которой координируют сотрудничество в Арктическом регионе.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Москва возложила на западные государства-участники СБЕР вину за фактический паралич деятельности организации с марта 2022 года, умолчав о своем полномасштабном вторжении в Украину.

"Финское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года, нарушив принцип ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР", – говорится в заявлении.

МИД России добавил, что продолжит реализовывать "свои национальные задачи" в северном регионе и "открыт к взаимодействию со всеми, кто настроен конструктивно".

Совет Баренцева/Евроарктического региона был создан в 1993 году как официальный орган межправительственного сотрудничества в Баренцевом регионе. Штаб-квартира организации расположена в норвежском Киркенесе.

В состав СБЕР на правах постоянных членов входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Европейская комиссия, еще девять государств – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония – имеют статус наблюдателей.

Напомним, в июне прошлого года восемь членов Арктического совета, которые приостановили участие в нем из-за агрессии России против Украины, решили продолжить воплощение проектов, которые не предусматривают российской вовлеченности.

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