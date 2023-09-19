Україна готова заборонити імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини

Уряд України готовий запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не погодяться зняти односторонню заборону на імпорт української агропродукції.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс: Україна впровадить заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів.

"Ми будемо надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та будемо збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги. Наша ключова пропозиція — це запровадження системи верифікації на експорт визначених агротоварів до п’яти держав-членів ЄС. Ми обговорюємо цю пропозицію з Єврокомісією", — сказав Шмигаль.

Україна також подала формальний запит до Польщі, Угорщини, Словаччини про порушення норм СОТ. Крім того, Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері.

"Якщо Польща, Угорщина, Словаччина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи, то Україна буде вводити дзеркальні або взаємні торгові обмеження. Найважливіше пам’ятати — ми всі на одному боці. На боці європейських цінностей і демократії", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна напередодні офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

Читайте також: Компроміс не на користь Києва: що стоїть за рішенням Єврокомісії щодо українського зерна.