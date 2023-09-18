Україна почала оскарження в СОТ агрозаборон Польщі, Угорщини та Словаччини

Україна в понеділок подала заявку про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах Світової організації торгівлі після рішення цих держав в односторонньому порядку обмежити український імпорт.

Про це заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє "Європейська правда".

Свириденко підкреслила, що для України важливо є довести, що окремі держави-члени Європейського Союзу не можуть забороняти імпорт українських товарів.

"Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження, і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", – сказала перша віцепрем’єрка.

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини українці експортери "вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод".

Київ убачає в їхніх діях порушення міжнародних зобов’язань, а також вважає, що односторонні дії держав-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні, й усі члени Євросоюзу мають координувати та узгоджувати торговельну політику.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Водночас більшість країн-членів ЄС підтримали рішення, запропоноване Європейською комісією.

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