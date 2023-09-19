Украина готова запретить импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии

Правительство Украины готово ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не согласятся снять односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромисс: Украина введет меры контроля и верификации за экспортом четырех групп товаров.

"Мы будем предоставлять ЕС и соседям таможенные данные по экспорту определенных товаров и будем собирать данные о конечном пункте отправлений в системе электронной очереди. Наше ключевое предложение – это введение системы верификации на экспорт определенных агротоваров в пять государств-членов ЕС. Мы обсуждаем это предложение с Еврокомиссией", – сказал Шмыгаль.

Украина также подала формальный запрос к Польше, Венгрии, Словакии о нарушении норм ВТО. Кроме того, Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере.

"Если Польша, Венгрия, Словакия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры, то Украина будет вводить зеркальные или взаимные торговые ограничения. Самое важное помнить – мы все на одной стороне. На стороне европейских ценностей и демократии", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

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