Франція вимагає скликати Радбез ООН через загострення у Карабаху

Франція відреагувала на загострення ситуації у Нагірному Карабаху і вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН через ситуацію, що склалася.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС наголосили, що Франція "найрішучіше засуджує початок воєнної операції Азербайджану в Нагірному Карабаху".

"Жодний привід не може виправдати такі односторонні дії, які загрожують тисячам цивільних осіб, що вже постраждали від багатомісячної незаконної блокади, і суперечать зусиллям міжнародної спільноти з досягнення врегулювання шляхом переговорів", – йдеться у повідомленні.

Франція закликає Азербайджан негайно припинити бойові дії і "покладає на Азербайджан повну відповідальність за долю цивільного населення Нагірного Карабаху".

"Франція закликає до термінового скликання Ради безпеки ООН. Вона тісно співпрацює з європейськими та американськими партнерами, щоб забезпечити рішучу відповідь на цю неприйнятну атаку, співмірну з ризиками, які вона становить для безпеки регіону", – додали у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Вірменський прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

У ЄС, коментуючи загострення ситуації у Карабаху, підкреслили важливість "діалогу" і "дипломатичного процесу".