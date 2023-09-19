Франция требует созвать Совбез ООН из-за обострения в Карабахе

Франция отреагировала на обострение ситуации в Нагорном Карабахе и требует срочно созвать заседание Совета безопасности ООН из-за сложившейся ситуации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда".

В МИД подчеркнули, что Франция "решительно осуждает начало военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе".

"Ни один повод не может оправдать такие односторонние действия, которые угрожают тысячам гражданских лиц, уже пострадавших от многомесячной незаконной блокады, и противоречат усилиям международного сообщества по достижению урегулирования путем переговоров", – говорится в сообщении.

Франция призывает Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и "возлагает на Азербайджан полную ответственность за судьбу гражданского населения Нагорного Карабаха".

"Франция призывает к срочному созыву Совета безопасности ООН. Она тесно сотрудничает с европейскими и американскими партнерами, чтобы обеспечить решительный ответ на эту неприемлемую атаку, соразмерную с рисками, которые она представляет для безопасности региона", – добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В ЕС, комментируя обострение ситуации в Карабахе, подчеркнули важность "диалога" и "дипломатического процесса".