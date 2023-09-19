Катаргейт: колишня віцепрезидентка Європарламенту хоче довести порушення під час слідства

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, що стала однією з ключових підозрюваних у скандалі з катарськими грошима, хоче довести неправомірність дій силових структур під час розслідування.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Кайлі, яку у грудні 2022 року затримували та висунули корупційні звинувачення, підготувала позов з аргументами, що поліція і спецслужби під час розслідування діяли з порушенням закону, що потенційно загрожує усій справі.

Над позовом багато місяців працювали адвокати Кайлі. Вони готуються доводити, що бельгійські спецслужби і поліція порушили депутатський імунітет Кайлі та, потенційно, інших підозрюваних у справі "Катаргейту".

Адвокати наполягають, що слідчі перед початком процесу повинні були зробити офіційний запит до Європарламенту для зняття імунітету – чого не зробили. Якщо юридичній команді вдасться довести, що докази у справі були зібрані незаконно, їх не можна буде використовувати у суді.

Раніше ударом для розслідування стала несподівана відставка у червні одного з ключових слідчих суддів Мішеля Клеза.

Нагадаємо, у грудні минулого року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Нещодавно Європарламент посилив запобіжники від корупції та лобізму серед депутатів.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.