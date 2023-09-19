Катаргейт: бывший вице-президент Европарламента хочет доказать нарушения во время следствия

Бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, ставшая одной из ключевых подозреваемых в скандале с катарскими деньгами, хочет доказать неправомерность действий силовых структур в ходе расследования.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Кайли, которую в декабре 2022 года задерживали и выдвинули коррупционные обвинения, подготовила иск с аргументами, что полиция и спецслужбы во время расследования действовали с нарушением закона, что потенциально угрожает всему делу.

Над иском много месяцев работали адвокаты Кайли. Они готовятся доказывать, что бельгийские спецслужбы и полиция нарушили депутатский иммунитет Кайли и, потенциально, других подозреваемых по делу "Катаргейта".

Адвокаты настаивают, что следователи перед началом процесса должны были сделать официальный запрос в Европарламент для снятия иммунитета – чего не сделали. Если юридической команде удастся доказать, что доказательства по делу были собраны незаконно, их нельзя будет использовать в суде.

Ранее ударом для расследования стала неожиданная отставка в июне одного из ключевых следственных судей Мишеля Клеза.

Напомним, в декабре прошлого года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Недавно Европарламент усилил предохранители от коррупции и лоббизма среди депутатов.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.