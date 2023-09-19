Азербайджан назвав умову припинення "антитерористичних заходів" у Карабаху

В Азербайджані заявили, що для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху вірменські сили у регіоні мають здатися, а місцевий режим – саморозпуститися.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві адміністрації президента Азербайджану, яку наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися", – сказали в адміністрації азербайджанського президента.

В іншому випадку Азербайджан погрожує продовжувати бойові дії у регіоні.

Крім того, адміністрація президента Азербайджану заявляє про готовність до зустрічі з представниками вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".