ЄС засудив ескалацію у Карабаху, закликає Азербайджан припинити бойові дії

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Від імені Євросоюзу дипломат засудив ескалацію та висловив жаль у зв’язку з загибеллю людей внаслідок цього.

"Закликаємо до негайного припинення протистояння, закликаємо Азербайджан припинити поточні бойові дії. Необхідно невідкладно відновити діалог між Баку і вірменами Карабаху. Військову ескалацію не можна використовувати як привід для того, щоб змусити місцеве населення виїхати", – заявив Боррель.

Дипломат додав, що бойові дії мають припинитися для того, щоб створити грунт для перемовин про мир і нормалізацію.

"ЄС залишається повністю залученим у сприяння такому діалогу", – зазначив Жозеп Боррель.

Москва заявила про "стурбованість" через відновлення Азербайджаном бойових дій у Карабаху та стверджує, що Баку не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Франція закликає скликати Раду безпеки ООН.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

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