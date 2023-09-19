Азербайджан назвал условие прекращения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

В Азербайджане заявили, что для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе армянские силы в регионе должны сдаться, а местный режим – самораспуститься.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана, которое приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – сказали в администрации азербайджанского президента.

В противном случае Азербайджан угрожает продолжать боевые действия в регионе.

Кроме того, администрация президента Азербайджана заявляет о готовности к встрече с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".