Польські військові назвали брехнею звинувачення Білорусі у порушенні авіапростору

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі спростував повідомлення про те, що польський гелікоптер МІ-24 перетнув польсько-білоруський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24, заявив речник командування підполковник Яцек Горишевський.

"Інформація, яку подають білоруські ЗМІ, є брехнею, це провокаційні дії. Всі записи з радіолокаційного обладнання нашого вертольота однозначно показують, що такого порушення не було. Польська сторона дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів", – сказав військовий офіцер.

Білоруська сторона повідомила, що вертоліт нібито залетів на їхню територію на "дуже низькій висоті" на відстані близько 1200 метрів, а потім повернув назад. Інцидент стався в районі Пристовичів Гродненської області.

"Ми будемо аналізувати ситуацію, а до такого роду заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю, оскільки вони є прямим продовженням режиму Лукашенка", – заявив раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Він пояснив, що "те, що вони (білоруські служби – ред.) говорять, як правило, не ґрунтується на правді, і вони мають політичну мету". Він пояснив, що "ця мета, як правило, полягає в тому, щоб діяти недружньо по відношенню до Польщі, тому що вони ставляться до нас як до недружньої держави".

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.